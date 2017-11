Trump zahteva preiskavo demokratske stranke zaradi naklonjenosti Clintonovi

Washington, 3. novembra - Ameriški predsednik Donald Trump zahteva uvedbo preiskave proti demokratski stranki in njeni lanski predsedniški kandidatki Hillary Clinton, saj naj bi vodstvo stranke želelo, da postane kandidatka ona in ne njen rival Bernard Sanders. Demokrati pravijo, da skuša Trump le spremeniti temo in odvrniti pozornost od preiskave ruske afere.