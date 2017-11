Ta teden akcija Slovenija piha 0,0

Ljubljana, 6. novembra - V sodelovanju ministrstva za zdravje, policije, pristojnih inšpekcijskih služb in nevladnih organizacij bo od danes do konca tedna potekala akcija Slovenija piha 0,0. Kot so prepričani na ministrstvu, so povezovanja med področjem zdravstva in zagotavljanja varnosti cestnega prometa uspešnejša, če so podkrepljena s konkretnimi akcijami na terenu.