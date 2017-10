Dolenjskim policistom sive lase povzročajo pijani vozniki

Ljubljana, 19. oktobra - Minuli konec tedna so policisti na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine ustavili 18 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Sedem jih je imelo v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligrama alkohola. Tudi v današnjem poročilu navajajo nove primere. Enemu vozniku so namerili kar 1,5 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.