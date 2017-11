Apple v minulem četrtletju presegel pričakovanja analitikov

New York, 3. novembra - Ameriški tehnološki velikan Apple je med julijem in septembrom - v svojem zadnjem poslovnem četrtletju - presegel pričakovanja analitikov z dobičkom in prihodki. Prav tako je presenetil z rekordno napovedjo prihodkov za začetek novega poslovnega leta, v katerem se začenja prodaja iphonov X.