Iphone 8 od petka na voljo tudi v Sloveniji

Ljubljana, 28. septembra - Applova najnovejša pametna mobilna telefona Iphone 8 in Iphone 8 Plus prihajata v petek tudi v Slovenijo. Najbolj neučakani se lahko po novo napravo odpravijo v trgovino EPL na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki jo bodo posebej v ta namen odprli ob polnoči. Odprta bo do 2. ure zjutraj, vsak kupec pa prejme darilo, so sporočili.