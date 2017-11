ZN: IS med bitko za Mosul usmrtila 741 civilistov

Ženeva, 2. novembra - Združeni narodi so danes sporočili, da je skrajna skupina Islamska država med bitko za iraško mesto Mosul usmrtila 741 civilistov. V devet mesecev trajajočih bojih med džihadisti in iraškimi varnostnimi silami, ki so se končali julija, je bilo sicer ubitih 2521 civilistov, večina v napadih IS, navaja poročilo ZN.