V akciji Manj svečk za manj grobov doslej zbrali več kot 37.000 evrov

Ljubljana, 2. novembra - V letošnji ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov so doslej zbrali že 37.230 evrov, so danes sporočili organizatorji. Večinoma gre za donacije, ki so jih obiskovalci pokopališč v preteklih dnevih osebno darovali na stojnicah, znesek pa se še povečuje. Še vedno pa poteka zbiranje sredstev preko spleta in SMS sporočil.