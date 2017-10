Tudi letos dobrodelna akcija Manj svečk za manj grobov

Ljubljana, 29. oktobra - Po več slovenskih krajih do srede poteka že deveta ekološko-humanitarna akcija Manj svečk za manj grobov. Njen namen je, da ljudje namesto za pretirano okraševanje grobov s svečami, ki predstavljajo tudi obremenitev za okolje, sredstva raje namenijo za nakup medicinskih pripomočkov in zdravljenje, so sporočili iz fundacije Svečka.