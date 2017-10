Cerkno, 30. oktobra - Na današnji skupščini Certe Holding so delničarji odpoklicali člane nadzornega sveta in na njihovo mesto imenovali prvega moža Postojnske jame Marjana Batagelja, odvetnika Žarka Tataloviča in vodjo finančne službe v Postojnski jami Marka Simšiča.