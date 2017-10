Skupščina Certe Holding bo izbrala nove nadzornike

Cerkno, 30. oktobra - Na današnji skupščini Certe Holding bodo delničarji predvidoma odpoklicali člane nadzornega sveta in na njihovo mesto imenovali nove. Delničar Jožef Močnik na to mesto predlaga sebe, Andro Poženel in Petra Zorina. Pričakovati je, da bo Postojnska jama, nova večinska lastnica Certe Holding, za nadzornika predlagala Marjana Batagelja.