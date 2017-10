Gasilski sindikat in vlada za zdaj ne najdeta skupnega jezika

Ljubljana, 28. oktobra - Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije in vlada do konca tedna očitno ne bosta našla skupnega jezika glede odprave plačnih anomalij. Predstavniki enih in drugih se v petek niso ponovno sešli, zato bo sindikat prihodnji teden nadaljeval z aktivnostmi, ki jih je pred dnevi sprejel stavkovni odbor.