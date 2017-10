Poklicni gasilci po srečanju s Cerarjem upajo na dogovor o pravičnem vrednotenju njihovega dela

Ljubljana, 25. oktobra - Predstavniki sindikatov poklicnih gasilcev so se danes, preden bi javnosti predstavili nadaljnje stavkovne aktivnosti, sestali s premierjem Mirom Cerarjem. Z vladno ekipo bodo vsebinsko razpravo nadaljevali v četrtek, so pojasnili na novinarski konferenci. Upajo, da bodo do konca tedna uspeli doseči dogovor, sicer napovedujejo tudi stavko.