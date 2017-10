Pooblaščenec Air Berlina: Večino zaposlenih lahko ohranimo

Berlin, 27. oktobra - Večino oz. do 80 odstotkov zaposlenih nemškega insolventnega letalskega prevoznika Air Berlin, ki bo danes opravil še zadnji let, se lahko ohrani, je danes dejal pooblaščenec družbe Frank Kebekus. Medtem ko bo Lufthansa prevzela okoli 3000 od 8500 zaposlenih, se Air Berlin o tem pogovarja še z letalskima prevoznikoma Easyjet in Condor.