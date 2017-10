Minister Žmavc prvič obiskal slovensko skupnost v Makedoniji

Skopje, 27. oktobra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je bil na prvem obisku slovenske skupnosti v Makedoniji, kjer se je udeležil proslave ob 10. obletnici slovenskega društva Triglav v Bitoli in se sestal s predstavniki močne slovenske skupnosti iz Skopja ter učiteljicama dopolnilnega pouka slovenščine v Skopju in Bitoli.