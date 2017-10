Žmavc predal kurenta antropološkemu muzeju v Vancouvru

Vancouver, 20. oktobra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je v četrtek med obiskom v Vancouvru slovesno predal masko ptujskega kurenta tamkajšnjemu Antropološkemu muzeju Univerze Britanske Kolumbije. Originalno masko sta na pobudo ministra muzeju donirali Mestna občina Ptuj in Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, so sporočili iz Žmavčevega urada.