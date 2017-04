Skica za ovitek 8. albuma Beatlov Sgt. Pepper na dražbo

New York, 1. maja - Skica Johna Lennona, ki jo je ustvaril za osmi studijski album skupine The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, bo 20. maja na voljo na dražbi avkcijske hiše Julien's Auctions v New Yorku. Za skico, na kateri so upodobljeni Beatli kot člani pisane vojaške godbe, si obetajo iztržiti med 40.000 in 60.000 dolarjev.