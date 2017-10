EU še vedno brez dogovora o glifosatu

Bruselj/Ljubljana, 25. oktobra - EU danes še vedno ni dosegla dogovora o vprašanju podaljšanja veljavnosti dovoljenja za herbicid glifosat. Evropska komisija, ki je namesto prvotno predvidenega desetletnega podaljšanja predlagala podaljšanje za pet do sedem let, pravi, da bo ob upoštevanju stališč članic premislila o položaju in v kratkem sporočila datum za nov sestanek.