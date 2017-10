Zahteva za prepoved glifosata v EU rekordno hitro z več kot milijonom podpisov

Bruselj, 23. oktobra - Predstavniki evropske državljanske pobude Ustavimo glifosat so pod svojo zahtevo za prepoved tega nevarnega herbicida zbrali več kot milijon podpisov in so se danes sestali z evropskim komisarjem za zdravje in varno hrano Vytenisom Andriukaitisom. V sredo naj bi sicer države EU glasovale o tem, ali naj obnovijo dovoljenje za uporabo glifosata.