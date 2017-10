Gasilci na shodu pred vlado zahtevali boljše plačilo za opravljeno delo

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 5. oktobra - Poklicni gasilci, nezadovoljni z večmesečnimi pogajanji, so na protestnem shodu pred poslopjem vlade zahtevali zvišanje osnovnih plač. Napovedali so, da v boju za boljše plačilo ne bodo odnehali. Obrambna ministrica Andreja Katič odgovarja, da so pogajanja iskanje kompromisov, in upa, da bodo gasilci še enkrat razmislili o zadnjem vladnem predlogu.