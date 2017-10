GM zaradi stroškov prodaje Opla s trimilijardno izgubo

New York, 24. oktobra - Ameriški avtomobilski velikan General Motors (GM) je v tretjem četrtletju pridelal tri milijarde dolarjev čiste izgube, predvsem zaradi prodaje Opla. Stroški te prodaje so namreč dosegli 5,4 milijarde dolarjev. Prihodki od prodaje so se na letni ravni znižali za 13,5 odstotka na 33,9 milijarde dolarjev.