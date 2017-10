General Motors želi do 2023 predstaviti 20 modelov električnih avtomobilov

New York, 8. oktobra - Ameriški avtomobilski proizvajalec General Motors (GM) želi do leta 2023 predstaviti 20 novih modelov povsem električnih avtomobilov. Ambiciozne napovedi so del njihove dolgoročne strategije prehoda na energetsko učinkovitejše avtomobile, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.