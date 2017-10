Stroški dela lani višji

Ljubljana, 28. oktobra - Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so v Sloveniji lani obsegali 2177,31 evra, kar je 2,2 odstotka več kot predlani. Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so dosegli 15,06 evra. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 85,2 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.