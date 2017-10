Ministrstvo bi počakalo na analizo učinkov letošnje razbremenitve stroškov dela

Ljubljana, 13. oktobra - Ministrstvo za finance o predlogu GZS in ZSSS, naj v predlog novele zakona o dohodnini v obravnavi vključi predlog za dodatno razbremenitev regresa in 13. plače, meni, da bi bilo treba počakati na analizo učinkov ukrepov, ki so se na tem področju začeli uporabljati z letošnjim letom. "Na podlagi tega lahko preučimo pobudo," so ocenili.