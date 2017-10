Frankfurt, 24. oktobra - Gospodinjstva v območju z evrom so v tretjem četrtletju lažje prišla do posojil, banke so poleg ohlapnejših pogojev tudi povečale obseg posojil, v četrtletni raziskavi ugotavlja Evropska centralna banka (ECB). Medtem se pogoji za podjetja niso spremenili v tolikšni meri.