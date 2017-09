ECB zvišala letošnjo gospodarsko napoved na 2,2 odstotka

Frankfurt, 7. septembra - Evropska centralna banka (ECB) je letošnjo gospodarsko napoved za območje evra danes zvišala z 1,9 na 2,2 odstotka. Znižala pa je napoved inflacije za leti 2018 in 2019, in sicer za 0,1 odstotne točke na 1,2 oz. 1,5 odstotka. Napovedi rasti za leti 2018 in 2019 ostajata nespremenjeni pri 1,8 oz. 1,7 odstotka, je sporočil prvi mož ECB Mario Draghi.