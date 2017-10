Po dolgih pogajanjih politični dogovor o napotenih delavcih

Bruselj/Luxembourg, 24. oktobra - Ministri EU, pristojni za zaposlovanje, so sinoči v Luksemburgu po dvanajstih urah zahtevnih pogajanj in številnih preigranih scenarijih le dosegli politični dogovor o občutljivem in kompleksnem vprašanju napotenih delavcev, ki je izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom.