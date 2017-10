EU bo poskušala doseči dogovor o občutljivem vprašanju napotenih delavcev

Bruselj/Luxembourg, 23. oktobra - Ministri EU, pristojni za zaposlovanje, bodo danes v Luksemburgu poskušali doseči politični dogovor o občutljivem in kompleksnem vprašanju napotenih delavcev. Slovenijo bo na zasedanju zastopala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Zasedanje bo po pričakovanjih dolgo in zahtevno.