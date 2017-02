Okoljske organizacije sprožile evropsko pobudo za prepoved glifosata

Bruselj, 8. februarja - Več okoljskih in zdravstvenih organizacij je danes sprožilo evropsko pobudo za prepoved glifosata. V Bruslju in tudi drugih evropskih mestih so se zbrali aktivisti in podporniki Evropske državljanske pobude (ECI), v kateri med drugim pozivajo k reformi postopka odobritve pesticidov v EU in določitvi obveznih ciljev za zmanjšanje njihove uporabe.