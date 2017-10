Kozoletov film Nočno življenje nagrajen še devetič

Ljubljana, 23. oktobra - Na festivalih srednje- in vzhodnoevropskega filma Al Este del Plata v Buenos Airesu in CinEast v Luksemburgu, ki sta se sklenila minuli teden, so bili nagrajeni trije slovenski filmi. V glavnem mestu Argentine je bil za najboljšega režiserja nagrajen Damjan Kozole za film Nočno življenje.