V Izoli po nedeljskem neurju pravo razdejanje

Izola, 23. oktobra - Voda, ki je v nedeljo zaradi močnega neurja in dežja poplavljala center Izole in polovico Livad ter San Simon, je pustila kar precejšnje razdejanje, je za STA povedala predstavnica občine Martina Miklavčič Šumanski. Ob neurju so se sprožili tudi trije plazovi. Komunala in gasilci so celo noč odpravljali posledice močnega neurja.