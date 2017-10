Po neurju v Izoli voda začela odtekati

Izola, 23. oktobra - Razmere v Izoli se umirjajo, potem ko je zaradi močnega neurja in dežja poplavilo njen center in polovico Livad, vreme pa je povzročalo precej težav, so za STA pojasnili na Občini Izola. Voda je začela odtekati, gasilci in prostovoljci pa odpravljajo posledice neurja in črpajo vodo, da bi predvsem v vrtcih in šolah danes normalno stekel pouk.