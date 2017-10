Zaradi neurja poplavilo Izolo

Izola, 22. oktobra - Močno neurje, ki se je okoli 17. ure razbesnelo v slovenski Istri in drugod, je že pustilo posledice. V Istri je poplavilo nekaj kleti, najhuje pa je v Izoli, poročajo na spletni strani Primorskih novic. Na Policijski upravi Koper so za STA potrdili, da imajo v Izoli precej težav zaradi neurja, v Kopru in Piranu pa naj ne bi imeli težav.