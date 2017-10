Nekdanji ameriški predsedniki skupaj za žrtve orkanov

Houston, 22. oktobra - Vseh pet še živečih nekdanjih ameriških predsednikov je v soboto združilo moči in nastopilo na dobrodelnem koncertu v Teksasu za žrtve orkanov, ki so razdejali jug ZDA in karibsko območje. Poziv treh demokratskih in dveh republikanskih politikov je doslej pritegnil več kot 31 milijonov dolarjev pomoči.