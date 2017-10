Swiss Re: Orkani in potresa v Mehiki povzročili za 95 milijard dolarjev škode

Ženeva, 20. oktobra - Orkani Harvey, Irma in Maria ter potresa v Mehiki so zavarovalnicam povzročili za 95 milijard dolarjev gospodarske škode, je danes ocenila druga največja pozavarovalnica na svetu, švicarska Swiss Re. Samo Swiss Re je zaradi omenjenih treh orkanov in dveh potresov v tretjem četrtletju zabeležila za 3,6 milijarde dolarjev škode.