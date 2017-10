V Celju zaprl vrata sejem inovativnih rešitev

Celje, 21. oktobra - Na sejmišču v Celju se je danes končal sejem Feel the Future, na katerem si je bilo mogoče ogledati vrsto inovativnih rešitev, ki že in še bodo vplivale in spreminjale naše življenje. Ob 50 razstavljalcih se je na prvem tovrstnem sejmu predstavilo tudi deset obetavnih startupov, med bolj obiskanimi pa je bilo predavanje o blockchain tehnologijah.