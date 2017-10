Slovenska podjetja v Rusiji o inovativnih tehnoloških rešitvah

Ljubljana/Moskva, 15. oktobra - Predstavniki štirih slovenskih tehnoloških podjetij in ljubljanske fakultete za računalništvo bodo v ponedeljek in torek v Moskvi na obisku v Inovacijskem centru Skolkovo in Skladu za razvoj spletnih pobud. Nadejajo se novih poslovnih stikov in vzpostavitve sodelovanja na področju inovativnih tehnologij.