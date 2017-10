P&G z višjim dobičkom

New York, 20. oktobra - Ameriški proizvajalec potrošnih dobrin Procter & Gamble (P&G) je prvo četrtletje poslovnega leta 2018, obdobje med julijem in septembrom, končal z 2,9 milijarde dolarjev čistega dobička, kar na letni ravni predstavlja 5,1-odstotno rast. Večja prodaja lepotilnih in izdelkov za zdravje je uspela nadomestiti upad povpraševanje po izdelkih za britje.