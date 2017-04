P&G v četrtletju z manjšimi prihodki in dobičkom

New York, 26. aprila - Ameriški koncern Procter & Gamble (P&G) je med januarjem in marcem zabeležil nižje prihodke od prodaje ter dobiček kot v enakem obdobju lani. Kot razlog je izpostavil geopolitične izzive in gospodarske pogoje, ki so prizadeli potrošnjo posameznikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.