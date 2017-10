Letos v fokusu Borštnikovega srečanja Finska

Maribor, 23. oktobra - Festival Borštnikovo srečanje vsako leto postavi v ospredje sodobno gledališče in dramatiko ene od evropskih držav in letos je to Finska. V programskem sklopu Fokus, ki se pričenja danes, bodo tako med drugim gostili finskega pisatelja Kristiana Smedsa in uprizoritev Sad Songs from the Heart of Europe.