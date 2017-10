S fotografskim poklonom Tomažu Pandurju začetek Borštnikovega srečanja

Maribor, 20. oktobra - Z odprtjem fotografske razstave v poklon režiserju Tomažu Pandurju se nocoj v Mariboru začenja 52. festival Borštnikovo srečanje. Do konca prihodnjega tedna bo v štajersko prestolnico prinesel izbrane slovenske gledališke predstave iz pretekle sezone in par gostovanj iz tujine. Prvo takšno je nocojšnje Naše nasilje in vaše nasilje Oliverja Frljiča.