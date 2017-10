Vinjen Madžar z vlečnim vozilom s pripetim polpriklopnikom prehiteval po avtocesti

Murska Sobota, 9. oktobra - Murskosoboški policisti so v soboto ustavili voznika vlečnega vozila, na katerem je bil pripet polpriklopnik, ker je prehiteval drugo tovorno vozilo. Ko so mu ponudili alkotest, je ta pokazal 1,07 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Oglobili so ga s 1500 evri kazni in 18 kazenskimi točkami, so sporočili s PU Murska Sobota.