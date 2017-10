Fiskalni svet: Proračuni le delno skladni s fiskalnimi pravili

Ljubljana, 19. oktobra - Fiskalni svet po pregledu makroekonomskih napovedi in napovedi javnofinančnih gibanj ocenjuje, da so proračunski dokumenti za letos in prihodnji dve leti le deloma skladni s fiskalnimi pravili. Pozval je k oblikovanju stanja, ki bo omogočalo ustrezen odziv tudi ob nižji gospodarski rasti in dodatnih demografskih pritiskih.