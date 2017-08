Fiskalni svet: Fiskalna politika mora omejiti javnofinančne posledice staranja

Ljubljana, 10. avgusta - Fiskalna politika mora hitro ukrepati in omejiti javnofinančne posledice staranja prebivalstva, je v priporočilu zapisal fiskalni svet. Brez hitrega ukrepanja glede izdatkov, povezanih s staranjem, se bodo zaostrili pogoji za doseganje srednje in dolgoročne stabilnosti javnih financ, so posvarili.