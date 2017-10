V zaporu na Dobu prišlo do upora zapornikov

Ljubljana, 18. oktobra - V zaporu na Dobu se je na dvorišču uprlo devet zapornikov. V času popoldanskega sprehoda so splezali na cevi toplovoda, so potrdili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Po ukazu so se obsojenci vrnili, uporaba prisilnih sredstev ni bila potrebna. Po poročanju Primorskih novic naj bi se uprli zaradi nekaterih neizpolnjenih obljub.