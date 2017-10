Verk: Vsa čast pravosodnim policistom, da so zdržali do prihoda pomoči

Ljubljana, 16. oktobra - Pravosodnih policistov v ljubljanskem zaporu v času petkovega protesta po oceni predsednika Sindikata državnih organov Slovenije Frančiška Verka ni bilo dovolj. "Vsa čast pravosodnim policistom, da so zdržali do trenutka, ko so dobili pomoč," je dejal za STA. Posebej je opozoril tudi na nevarnosti, ki jih lahko predstavljajo brezpilotni letalniki.