Panelisti med ukrepi za približanje zelene mobilnosti izpostavili informiranje potrošnikov

Ljubljana, 18. oktobra - Cilji na področju rabe čistejših avtomobilov so ambiciozni, a uresničljivi z dobro strategijo, ki med drugim vključuje ustrezno informiranje potrošnikov, so izpostavili udeleženci okrogle mize v Ljubljani. Strinjali so se, da bo hiter razvoj sodobnih tehnologij pospešil razvoj, na katerega morajo biti pripravljene tako posamezne države kot EU.