Na posvetu na Brdu o novih idejah za razvoj pametne mobilnosti

Brdo pri Kranju, 19. aprila - Ministrstvo za infrastrukturo in Evropska komisija sta danes na Brdu pri Kranju pripravila konferenco Pametna mobilnost za zeleno prihodnost. Posvet o prihodnosti cestnega prometa in avtomobilske industrije naj bi dal nove razvojne ideje, ki bi jih država in EU finančno podprli ter jih uspešno realizirali.