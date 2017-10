Slovenski turizem mora na poti k višji dodani vrednosti zavihati rokave

Planica, 18. oktobra - Slovenski turizem ima priložnost za preboj, a bo treba za to trdo delati na veliko področjih. Nagraditi bo treba infrastrukturo, izboljšati poslovanje turističnih podjetij, oblikovati je treba nove turistične produkte in usposobiti boljše kadre, so izpostavili govorci na okrogli mizi na plenarnem delu Dnevov slovenskega turizma (DST).