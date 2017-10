V Planici temelji za polete k novim turističnim rekordom

Kranjska Gora, 18. oktobra - Kranjska Gora s Planico te dni gosti Dneve slovenskega turizma (DST). Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je izpostavil primernost lokacije za postavljanje temeljev za "dolg polet do novega turističnega rekorda". Za to pa bodo ključni tako inovativna turistična ponudba kot tudi usposobljeni in motivirani kadri.