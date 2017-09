Aleš Novak imenovan za umetniškega direktorja Borštnikovega srečanja

Ljubljana, 29. septembra - Minister za kulturo Tone Peršak je za pomočnika direktorja SNG Maribor za področje Borštnikovega srečanja imenoval Aleša Novaka, aktualnega direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Jak). Novak bo funkcijo opravljal pet let, in sicer od 1. januarja 2018 do najkasneje do 31. decembra 2022, so sporočili z ministrstva.